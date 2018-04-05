قبول ترشح 2074 قائمة للانتخابات البلدية بتونس

استعدادا للانتخابات البلدية، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عدد القوائم الانتخابية المقبلة.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس 5 أبريل/نيسان، قبول 2074 قائمة للانتخابات البلدية، المقرر إقامتها في 6 مايو/ أيار المقبل، وأضافت الهيئة في بيان صحفي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها نفذت أحكام المحكمة الإدارية وأدرجت 6 قوائم انتخابية تنفيذا لأحكام قضائية.

وأعلنت المحكمة الإدارية، الاثنين الماضي، انتهاءها من النظر في جميع الطعون الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات، 5 ملايين و369 ألفا، دون احتساب الجالية بالخارج.

وتنطلق الحملة الانتخابية للقوائم المرشحة، ابتداء من 15 أبريل الجاري وحتى اليوم السابق على إجراء الانتخابات.

ويدلي رجال الجيش والشرطة بأصواتهم في الانتخابات، في 29 أبريل، في حين يدلي باقي الناخبين بأصواتهم في 6 مايو/ أيار المقبل.

وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات في الفترة من 7 حتى 9 مايو المقبل.

وتستمد الانتخابات البلدية التونسية المقبلة أهميتها من كونها أول انتخابات بعد ثورة تونس وسقوط بن علي في 2011، وتهدف لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس الـ350.