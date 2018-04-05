البشير يتهم جنوب السودان بدعم المتمردين

اتهم رئيس جمهورية السودان عمر البشير، دولة جنوب السودان بإيواء ودعم متمردي السودان بالمعينات والسلاح، مؤكدا مواصلة الحكومة لمساعيها في تحقيق السلام عبر الحوار.

© Sputnik. ألكسندر غراشينكوف السودان... اعتقال 16 رجل أعمال و3 ضباط أحدهم من جهاز المخابرات العامة

وقال البشير، في لقاء جماهيري في اليوم الثاني لزيارته لولاية النيل الأبيض الحدودية مع جنوب السودان، باستاد كوستي، يوم الخميس، إن حكومة الجنوب طردت القبائل الشمالية (السودانية) والتجار السودانيين، بحسب شبكة الشروق السودانية.

وأضاف أن كبار المسؤولين في جنوب السودان خدعوا البسطاء وزينوا لهم الانفصال وأن بلادهم ستتحول إلى دولة تشبه دول أوروبا، مؤكداً أن السودان سيأوي اللاجئين الفارين من الحرب بجنوب السودان ويوفر لهم المأوى والأمن والطعام.

وأقر البشير بالشح في بعض المواد الأساسية، غير أنه أكد أن الإجراءات تتم الآن لمعالجة كل النواقص، مشددا على أن الموسم الزراعي لن يتأثر بشح الجازولين الذي سيتم توفيره عاجلاً.

وأعلن التزام الدولة بتوفير كل الخدمات الضرورية لمواطن النيل الأبيض، وقال إن الإجراءات تمضي لتوفير كل الاحتياجات للموسم الزراعي، بجانب توفير خدمات إضافية.

وأوضح البشير أن برنامج الحكومة تعميم التعليم الأساسي وتعميم الرعاية الصحية الأولية وتطبيق برنامج زيرو عطش الذي يضمن توفير المياه النظيفة للجميع.