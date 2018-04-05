الكشف عن أسباب تعثر تنفيذ اتفاق خروج المسلحين من دوما

أدت خلافات داخل تنظيم "جيش الإسلام" إلى تأخير خروج الدفعة الرابعة من المسلحين وعائلاتهم من دوما في الغوطة الشرقية لدمشق إلى جرابلس.

وذكرت " سانا " إن عملية سحب الحافلات من داخل مدينة دوما جاءت بهدف الابتعاد عن الخلافات الداخلية بين إرهابيي "جيش الإسلام" وتركهم لحل خلافاتهم بأنفسهم.

وأضافت إنه لا توقف لاتفاق إخلاء مدينة دوما من الإرهابيين والحافلات تقف قرب حاجز الجيش السوري بانتظار العودة لاستكمال إخراج مقاتلي "جيش الإسلام" بعد حل خلافاتهم الداخلية.

وكان عدد من الحافلات دخل إلى مركز تجمعها في مدينة دوما في إطار التحضيرات لإخراج الدفعة الرابعة من مقاتلي "جيش الإسلام" وعائلاتهم من ممر مخيم الوافدين إلى مدينة جرابلس بريف حلب.

وذكرت "سانا" أنه بدأت منذ الصباح اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات لإخراج دفعة جديدة من إرهابيي "جيش الإسلام" وعائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من الحافلات تتجمع على أوتستراد حرستا مقابل المخيم تمهيدا لدخولها إلى دوما لتقل أعدادا إضافية من الإرهابيين وعائلاتهم إلى نقطة تجمع على الأوتستراد لنقلهم بشكل جماعي إلى جرابلس.

وتم أمس إخراج 635 مسلحا من "جيش الإسلام" وعائلاتهم على متن 13 حافلة خرجت من دوما إلى جرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد رضوخ "جيش الإسلام" بعد تقدم الجيش السوري الكبير في معارك الغوطة الشرقية.