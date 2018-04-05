اليمن... مواجهات بين "أنصار الله" والجيش اليمني في محافظة حجة

دارت معارك عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، وجماعة "أنصار الله" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

© REUTERS/ AMIR LEVY ولي العهد يعود بسلاح استراتيجي أمريكي قد يحسم الصراع في اليمن

ووفقا للمصدر، "تمكن الحوثيون من إحباط الهجوم الذي سانده طيران التحالف بـ 15 غارة، وتم تكبيد المهاجمين العديد من القتلى والجرحى بينهم عسكريون سودانيون، كما أُعطبت خلال المعارك 5 آليات عسكرية".

وتدور بين الحين والآخر، مواجهات عنيفة في مديريتي ميدي وحرض اللتين يسيطر الجيش اليمني على أجزاء منها بما فيها ميناء ميدي وساحلها، في ظل مقاومة عنيفة من مسلحي "أنصار الله".