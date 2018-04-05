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    تفاصيل المخطط السعودي لعزل قطر "جغرافيا" عن الخليج

    © Sputnik. Valeriy Melnikov
    العالم العربي
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    كشفت تقارير صحفية سعودية عن مخطط سعودي لعزل قطر بصورة كاملة ونهائية عن الخليج.

    قمة الرياض
    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    مجلة: كواليس مكالمة منتصف الليل التي سبقت أزمة قطر
    نشر موقع "سبق" السعودي، تقريرا، أشار فيه إلى مشروع سعودي، أطلع على كافة تفاصيله، سيمكن من عزل قطر "جغرافيا"، بحسب ما أشار الموقع.

    أوضح "سبق" أن المشروع السعودي، هو "مشروع سياحي متاكمل لشق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر".

    وتابع أن المشروع سينفذه تحالف استثماري سعودي مكون من 9 شركات في هذا الحقل.

    لا يزال المشروع ينتظر التصديق الرسمي الخاص للبدء فيه، ومن المتوقع أن يكتمل عمله خلال 12 شهرا فقط.

    وأشار إلى أن القناة البحرية الجديدة ستبدأ من سلوى إلى خور العديد، ليكون امتداد الساحل الشرقي السعودي كاملا، حيث كانت الحدود البرية مع قطر، التي يبلغ طولها 60 كيلومترا هي المسافة الوحيدة التي تقطع تلك الحدود.

    وسيبلغ عرض القناة 200 مترا، وطولها 60 كيلومترا، وعمقها من 15 إلى 20 مترا.

    ​وستكون بتلك الطريقة القناة قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي لها 295 مترا، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترا.

    وأوضح الموقع، أنه لا يوجد أي سبب سياسي وراء الاختيار، بل أن السبب الرئيس هو أن تلك المنطقة طبيعتها "رملية"، خالية من أي عوائق تعترض تنفيذها، حيث لا يوجد بها أي تضاريس وعرة، وسلاسل جبال وحتى قرى أو مناطق سكنية أو زراعية.

    وتقدر التكلفة الخاصة بالمشروع السعودي، مبدئيا بـ 2,8 مليار ريال سعودي.

    الموقف القطري

    أما عن الموقف القطري من تلك القناة، فقالت "سبق" إن القناة ستكون سعودية بنسبة 100%.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS/ THOMAS MUKOYA
    أمير قطر يصدر قرارا عسكريا جديدا
    وقال الموقع "القناة ستكون داخل الأراضي السعودية، على بعد نحو كيلومتر كامل من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر".

    وتابع "المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة، ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة".

    وأوضحت أنه يمكن أن يتم توسيع المسافة الفاصلة إلى 5 كيلومترات حسب التفاهمات مع الجهات الأمنية.

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