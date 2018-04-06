التلفزيون السوري: الطيران الحربي يرد على مصادر النيران الصادرة من مدينة دوما

قالت قناة الإخبارية السورية إن بقايا المسلحين الذين يتمركزون في مدينة دوما بالغوطة الشرقية قاموا باستهداف المدنيين عند معبر مخيم الوافدين بعدد من قذائف الهاون.

وأشارت الإخبارية إلى أن مسلحي " جيش الإسلام " وبعد عرقلتهم اتفاق خروج المسلحين من مدينة باشروا اليوم بقصف المدنيين المتواجدين على معبر الوافدين. لافتة إلى أنهم قاموا أيضا بقصف ضاحية الأسد السكنية بعدد من القذائف ما تسبب بإصابات وأضرار مادية.

وتطرقت القناة السورية إلى أنه منذ اليوم الأول لتنفيذ "اتفاق دوما" كان شرط الدولة السورية قبل استسلام المجموعات المسلحة في دوما هو إطلاق سراح المخطوفين وذلك مع بدء العملية… وقد أعطت الدولة السورية المهلة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذا الشرط الهام. علما أن الجيش السوري كان مستعدا وجاهزا لدخول دوما بعملية عسكرية لإنهاء الأمر هناك.

وقالت الدولة السورية لهم: أثبتوا حسن نواياكم وأخرجوا المخطوفين… وبعد إخراج الدفعة الأولى من المخطوفين توقفت الجماعات المسلحة عن إخراج الدفعة الثانية وبدؤوا بتعطيل الاتفاق، لأن شرط الدولة السورية هو إخراج عدد من المخطوفبين أحياء كي يتم استكمال اتفاق دوما.