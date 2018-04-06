الكويت تتولى للمرة الأولى منصب مراقب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف

تولت دولة الكويت، لأول مرة، اليوم الجمعة، منصب المراقب العام الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم في مكتبها بمدينة جنيف في سويسرا.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قدم السفير علي السماك، أوراق اعتماده إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر، ليصبح بذلك أول دبلوماسي كويتي يتولى هذا المنصب.

وخلال لقائهما، اتفق السماك ومولر، على ضرورة التواصل والتعاون، إضافة إلى تسهيل عمل بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الأخرى في جنيف.

ويأتي اعتماد السفير السماك، بعد قرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري بدورته العادية رقم 149 في القاهرة، في آذار/ مارس الماضي، ترشيحه لهذا المنصب.

وكان السماك قد شغل منصب سفير دولة الكويت لدى كندا، في الفترة ما بين عامي 2010 و2016، ومديرا لإدارة الأمريكيتين في وزارة الخارجية الكويتية، من 2008 إلى عام 2010.

كما تولى منصب سفير دولة الكويت لدى الأرجنتين في عام 2003، وسفيرها إلى هولندا في عام 1991.

وعمل السماك، مستشاراً ونائباً لرئيس البعثة الكويتية لدى المجموعة الأوروبية المشتركة في سفارة دولة الكويت في بروكسل، في الفترة ما بين عامي 1985 و1991.

ومثل السماك، دولة الكويت في العديد من المؤتمرات ومؤتمرات القمة الإقليمية والدولية.