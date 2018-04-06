ليبيا وإيران تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

أعلنت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية محمد سيالة عقد جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرةً إلى أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

طرابلس — سبوتنيك. وأكدت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني في بيان رسمي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن "وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، عقد جلسة مباحثات مع نظيره محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش الدورة 18 للاجتماع الوزاري النصفي لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان".

وأضاف بأنه "تم خلال المباحثات استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وحركة عدم الانحياز، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح البيان أنه "جرى خلال الجلسة طلب دعم المرشح الليبي لرئاسة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية".

يذكر أن وزير الخارجية الليبي لحكومة الوفاق الوطني يشارك في الدورة 18 للاجتماع الوزاري النصفي لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.