البحرين تستضيف مؤتمر "دور الرياضة في التنمية المستدامة" الدولي

تستضيف البحرين، الثلاثاء والأربعاء القادمين، مؤتمر "دور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة" الدولي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية والأجنبية، وشخصيات رياضية بارزة، وممثلين عن الأمم المتحدة، والمجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والرياضة والترويح.

© AFP 2018/ Karen Bleier احتياطات ضخمة من النفط والغاز تكتشف في البحرين

سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عن مستشار التطوير المؤسسي في وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية، عبد الرضا الموسوي، أن "المؤتمر سيلقي الضوء على أهمية الرياضة ودورها في المساهمة لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وطرق تحقيقها خلال السنوات الخمس عشرة القادمة".

وأوضح الموسوي أن مؤتمر "دور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة" هو أول مؤتمر على المستوى العربي، الذي يتطرق إلى التنمية المستدامة من الجانب الرياضي.

ويشكل المؤتمر فرصة للباحثين والمهتمين بالقضايا التنموية، للتباحث والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الرياضة والتربية البدنية، على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعتبر المؤتمر الأول في المنطقة العربية. وأعلنت 200 شخصية مشاركتها في المؤتمر، بينها ممثلون عن 12 دولة عربية.