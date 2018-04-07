مصدر عسكري يمني يعلن تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل طاقمها

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية قامت بإطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في وادي دهية بقطاع العارضة بجيزان.