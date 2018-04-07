السعودية تجبر معتمرين أردنيين على سكب ماء زمزم (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمعتمرين أردنيين في منطقة "حالة عمار" على الحدود الأردنية السعودية يسكبون مياه زمزم كانوا حملوها معهم من الديار المقدسة.

ووفق الفيديو فإن المعتمرين الأردنيين أجبروا على إفراغ المياه في الساحات ومنع إدخال الكميات التي تجاوزت السقف المحدد من قبل السلطات السعودية.

وأصدرت السفارة السعودية لدى العاصمة الأردنية عمان، بيانا على حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيه إنه يسمح للمسافر بحمل عبوة واحدة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، ولا يسمح بنقلها لأغراض تجارية.

وأضافت السفارة بأنه وفي ظل توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز تعمل على توفير ماء زمزم خاصة في المدينتين المقدستين بطرق سهلة ومريحة وحضارية باستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية لضمان نقاوة مياه زمزم وفق المعايير العالمية ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية سعة 10 و5 لترات وجعلها في تناول المستهلكين بطريقة آلية دون تدخل بشري.

ودعت السلطات السعودية المعتمرين والزوار لعدم التعامل مع الباعة المتجولين والحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية ومن النقاط الموجودة في المطارات التي توفر العبوات المهيأة للشحن الجوي.