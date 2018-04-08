تطور جديد في نسبة انتشار الجرب في السعودية

وقالت الوزارة أن عدد الحالات التى تسجل يوميا، "أخذ في التراجع"، حسب صحيفة سبق الإلكترونية.
علماً بأن عدد الحالات المسجلة والتي تم معالجتها جميعاً في مكة المكرمة بلغ (٢١٥٦)حالة من بينهم (١٧٧٤) حالة في المدارس حتى يوم أمس.— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 7, 2018
مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المرضى.
وقامت المدارس السعودية بحملات رش وتعقيم لمبانيها مخافة أن ينتشر المرض أكثر بين التلاميذ.
وكانت منطقة "مكة المكرمة" قد علقت العمل في 70 مدرسة احترازيا، تعود للعمل اليوم الأحد.
وتأكد أمس (السبت) إصابة 15 طلاب بالجرب في جازان، وأعلنت وزارة التعليم السعودية أنها ستتخذ إجراءات احترازية.
ينتقل #الجرب بشكل سريع وليس له مضاعفات على بقية أجزاء الجسم. pic.twitter.com/9T3A0OzB97— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 5, 2018
وينتشر مرض الجرب المعدي في حالات التكدس والتزاحم، وهو ما أدى بأولياء الأمور للمطالبة بتقديم الاختبارات النهائية، للحد من انتشار المرض بين الطلاب.
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