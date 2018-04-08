تطور جديد في نسبة انتشار الجرب في السعودية

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحالات المسجلة مصابة بالجرب في مكة المكرمة بلغ 2156 حالة، بينهم 1774 حالة في المدارس.

وقالت الوزارة أن عدد الحالات التى تسجل يوميا، "أخذ في التراجع"، حسب صحيفة سبق الإلكترونية.

علماً بأن عدد الحالات المسجلة والتي تم معالجتها جميعاً في مكة المكرمة بلغ (٢١٥٦)حالة من بينهم (١٧٧٤) حالة في المدارس حتى يوم أمس.

مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المرضى. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 7, 2018

وقامت المدارس السعودية بحملات رش وتعقيم لمبانيها مخافة أن ينتشر المرض أكثر بين التلاميذ.

وكانت منطقة "مكة المكرمة" قد علقت العمل في 70 مدرسة احترازيا، تعود للعمل اليوم الأحد.

وتأكد أمس (السبت) إصابة 15 طلاب بالجرب في جازان، وأعلنت وزارة التعليم السعودية أنها ستتخذ إجراءات احترازية.

ينتقل #الجرب بشكل سريع وليس له مضاعفات على بقية أجزاء الجسم. pic.twitter.com/9T3A0OzB97 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 5, 2018

وينتشر مرض الجرب المعدي في حالات التكدس والتزاحم، وهو ما أدى بأولياء الأمور للمطالبة بتقديم الاختبارات النهائية، للحد من انتشار المرض بين الطلاب.