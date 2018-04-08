تصريحات نارية من عزة الدوري بشأن أزمة قطر والحرب في اليمن (فيديو)

توعد الأمين العام لحزب البعث عزة الدوري، في كلمة له بالذكرى 71 لميلاد البعث، مساء أمس السبت، باستهداف سياسيين عراقيين، وضرب مصالح عسكرية واقتصادية لدول أجنبية في بلاده.

© AP Photo/ Darko Bandic بالفيديو... ماذا قال عزة الدوري نائب صدام حسين عن محمد بن سلمان والسيسي

وهدد الدوري، بإعلان حرب اضطرارية "إذا لم يتم إطلاق سراح كل المعتقلين العراقيين ورفع الحجز على أموال أركان النظام السابق، وإلغاء قوانين الاجتثاث والحظر على البعث".

واعتبر أن السعودية تتعرض لنفس مؤامرة العراق. وقال: "إنه رغم كل شيء سنبقى واقفين مع السعودية"، معتبراً أن الرياض تتعرض لنفس المؤامرة التي تعرض لها العراق وليبيا واليمن.

وبالنسبة للأزمة الخليجية، قال الدوري: "لتعلم السعودية ودول الخليج أن خسارة قطر أو عزلها هو خسارة لدول الخليج أولا والأمة ثانياً، ولتعلم قطر أنها بخسارة دول الخليج لا تساوي شيئاً ولو وقفت معها دول العالم".

كما أشاد نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالحرب التي تشنها المملكة العربية السعودية على اليمن، واصفا إياها بالحرب ضد "قوى الشر"، على حد تعبيره.

ودعا الجماهير العربية إلى أن تنتفض من المحيط إلى الخليج نصرة لفلسطين في مواجهة إسرائيل، مطالباً "الأنظمة القطرية بقطع كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة".