مقتل 4 مدنيين في غارات للتحالف على الحديدة وصعدة غربي اليمن

قتل 4 يمنيين وأصيب 3 آخرين في غارات شنتها مقاتلات التحالف العسكري ضد جماعة أنصار الله "الحوثيون"، وقصف صاروخي سعودي على محافظتي الحديدة وصعدة غربي اليمن.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER التحالف العربي يعلن تحديد مواقع إطلاق صواريخ "أنصار الله"

صنعاء- سبوتنيك . وقال مصدر محلي، في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، إن طيران التحالف "شن اليوم الأحد، 5 غارات على مزرعة في مديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 3".

وفي سياق متصل، ذكر مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية مناطق متفرقة في مديرية شدا بمحافظة صعدة الحدودية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإلحاق أضرار مادية ببنايات ومنازل وسيارات المواطنين.