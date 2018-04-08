فرنسا ترضخ لانتقادات ابن سلمان وتجري تعديلات على صفقة ضخمة

ووفقا لما أذاعه راديو "مونت كارلو"، ستحل الاتفاقية محل إجراء انتقده ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق.
وقال المسؤول الفرنسي: "بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)"، موضحا أن المؤسسة تتولى حاليا المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.
وأكد المسؤول أن الصادرات "ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين، وستتولى الشركة فقط استكمال العقود القائمة".
وتعتبر فرنسا التي تعد ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية عقود ضخمة مع المملكة.
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