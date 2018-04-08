فرنسا ترضخ لانتقادات ابن سلمان وتجري تعديلات على صفقة ضخمة

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، أن فرنسا والسعودية اتفقتا على إبرام اتفاقية حكومية جديدة لصفقات الأسلحة.

ووفقا لما أذاعه راديو "مونت كارلو"، ستحل الاتفاقية محل إجراء انتقده ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق.

© REUTERS/ Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court ابن سلمان يشيد بالجيش السوداني... وخطوة جديدة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

وكان ولي العهد وصل إلى باريس اليوم الاثنين في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمتهم الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال المسؤول الفرنسي: "بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)"، موضحا أن المؤسسة تتولى حاليا المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.

وأكد المسؤول أن الصادرات "ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين، وستتولى الشركة فقط استكمال العقود القائمة".

وتعتبر فرنسا التي تعد ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية عقود ضخمة مع المملكة.