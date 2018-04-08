مقتل وإصابة 20 مسلحا من "أنصار الله" إثر قصف لقوات هادي في اليمن

سقط 20 مسلحا من جماعة "أنصار الله" بين قتيل وجريح، بقصف شنته قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، في محافظة مأرب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" إن "مدفعية الجيش نفذت، اليوم الأحد، قصفا على تجمعات ومواقع متفرقة للحوثيين في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، أسفر عن مقتل وجرح 20 منهم".

وكانت قوات الرئيس هادي أعلنت، أمس السبت، إحباط هجومين لـ"أنصار الله" على مواقع في تبة المطار والزغن والقعود والجرب بميمنة جبهة صرواح، وتكبيدهم خسائر".

وتشهد أنحاء محافظة مأرب تصعيدا عسكريا بين قوات هادي والحوثيين، حيث سقط 10 من الجانبين في معارك، أمس السبت.

وأعلنت "أنصار الله"، الأسبوع الماضي، استعادة السيطرة على منطقة قانية بمديرية ردمان الاستراتيجية، بين محافظتي مأرب والبيضاء، شمال شرقي صنعاء".

ويعاني اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات ودول أخرى، بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [تنظيمان محظوران في روسيا وعدد من الدول] في البلاد.

وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.