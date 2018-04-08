"أنصار الله" يقنصون جنديا سعوديا و5 من قوات هادي في عسير

قتل جندي سعودي و5 يمنيين من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، برصاص مسلحي جماعة "أنصار الله" في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، إن" وحدة القنص قتلت، مساء اليوم الأحد، جنديا في الجيش السعودي في موقع قشبة العسكري السعودي بعسير".

وأضافت أن "5 جنود يمنيين من قوات الرئيس هادي قتلوا بعمليات قنص قبالة منفذ علب الحدودي في عسير".

ويعاني اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [تنظيمان محظوران في روسيا وعدد من الدول] في البلاد.

وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.