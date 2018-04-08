وصول أول حافلة تقل مختطفين إلى نقاط الجيش السوري عند ممر الوافدين

أفادت وكالة "سانا" الحكومية عن وصول أول حافلة تقل عددا من المختطفين المحررين من مدينة دوما إلى نقاط الجيش العربي السوري على أطراف ممر مخيم الوافدين.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI دخول حافلات إلى دوما لإخراج حوالي 8 آلاف مسلح و40 ألفا من عائلاتهم

أكد موفد " سانا " وصول أول حافلة تقل عددا من المختطفين المحررين من مدينة دوما إلى نقاط الجيش العربي السوري على أطراف ممر مخيم الوافدين.

وكانت مصادر من داخل مدينة دوما بالغوطة الشرقية ذكرت أن "حوالي 40 حافلة أصبحت جاهزة للخروج بعضها تقل مختطفين وبعضها الآخر تقل إرهابيين وعائلاتهم سيتوجهون إلى جرابلس".

ونقلت قناة الأخبارية السورية أن مئات من أهالي المختطفين ينتظرون أبناءهم عند معبر الوافدين قرب دوما.

وكان رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتصارعة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو، أعلن في مؤتمر صحفي، أنه من المقرر أن يخرج نحو ثمانية آلاف مسلح من "جيش الاسلام" ونحو 40 ألفا من أقاربهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وقال يفتوشينكو، اليوم الأحد "لإجلاء المسلحين وأفراد عائلاتهم في مدينة دوما، دخلت قافلة من 100 حافلة والتي سيتم إخراج بواسطتها الدفعة الأولى. يخطط أن يخرج ما مجموعه ثمانية آلاف مسلح ونحو 40 ألفا من أفراد عائلاتهم".

وأضاف أنه تم إعادة فتح المعبر الإنساني في مخيم الوافدين بالغوطة الشرقية لاستئناف انسحاب المسلحين من دوما.