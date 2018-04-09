الجيش اللبناني: الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية بالتزامن مع قصف مطار التيفور

أعلن الجيش اللبناني خرق أربع طائرات إسرائيلية للأجواء اللبنانية، فجر اليوم الاثنين، وذلك في توقيت متزامن للهجوم على مطار التيفور العسكري وسط سوريا بالصواريخ، والتي تحمل دمشق تل أبيب مسؤوليته، بينما لم تعلق إسرائيل حتى الآن.

© Sputnik. Maksim Blinov لافروف يعلق على الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار التيفور في سوريا

القاهرة — سبوتنيك . وقال الجيش في بيان، اليوم الاثنين: "خرقت أربع طائرات حربيّة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية بتاريخه الساعة 03.25 من فوق البحر غرب مدينة جونية باتجاه الشرق وصولاً إلى مدينة بعلبك، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 03.35 من فوق البحر غرب مدينة جونية".

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية"سانا"، أعلن مصدر عسكري أن "العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور تم بطائرات من طراز "أف 15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية".

وأشارت الوكالة السورية إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان بالصواريخ على مطار التيفور وأسقطت 8 منها، مؤكدة أن هذا العدوان أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.