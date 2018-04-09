موسكو: يحق لسوريا توجيه ضربة جوابية ضد مصادر إطلاق الصواريخ

أكد نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، يوري شفيتكين، أنه يحق لسوريا أن توجه ضربة جوابية ضد القواعد التي أطلقت منها الصواريخ مستهدفة مطارا عسكريا سوريا في محافظة حمص.

© Sputnik. Ramil Sitdikov بيسكوف: روسيا تتواصل مع إسرائيل بخصوص حادث قصف القاعدة الجوية السورية

موسكو- سبوتنيك . وقال شفيتكين، لوكالة "سبوتنيك": "من حق سوريا اليوم أن توجه ضربة جوابية ضد تلك القواعد التي أطلقت منها الصواريخ المذكورة. إذا تم ذلك من طرف التحالف، وأنا شخصيا لا أشك في أن هذه هي إحدى دول التحالف التي لها وجود في سوريا بشكل غير مشروع. فلذلك من حق سوريا أن تقوم بتوجيه ضربة ضد القواعد التي تقع داخل الأراضي السورية وكذلك الضربة ضد الدولة التي تم توجيه الضربة الصاروخية ذات صلة من أراضيها.

هذا ويذكر أنه سبق وأفاد مصدر مقرب إلى الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" بأن الولايات المتحدة لم تقم في الوقت الحاضر بأية عمليات عسكرية ضد سوريا.

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الضربة الجوية ضد مطار التيفور العسكري السوري قامت بها مقاتلتان "إف-15" تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية. وتم إسقاط 5 صواريخ بينما وصلت 3 صواريخ إلى الهدف.