أرامكو السعودية توقع 8 اتفاقيات مع شركات فرنسية

أعلن رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أنه سيتم توقيع 8 اتفاقيات غدا مع شركات فرنسية بقيمة 10 مليارات دولار.