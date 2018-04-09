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18:59 09 أبريل/ نيسان 2018
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    جندي من أنصار الله

    قصف صاروخي ومدفعي لـ"أنصار الله" على تجمعات سعودية في نجران

    MOHAMED AL-SAYAGHI
    العالم العربي
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    شن مسلحو جماعة "أنصار الله" قصفا صاروخيا ومدفعيا على الجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    أنصار الله: مقتل وإصابة 30 عسكريا سودانيا بهجوم في الساحل الغربي باليمن
    صنعاء — سبوتنيك. صرح مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لوكالة "سبوتنيك"، "بأن مسلحي "أنصار الله" أطلقوا مساء اليوم الاثنين، صاروخاً محلي الصنع نوع "زلزال 2" مداه 15 كيلو مترا وعدداً من قذائف المدفعية على تجمعات للجيش السعودي خلف موقع نهوقة في نجران".

    وأضاف "أن قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين سقطوا باستهداف آلية للجيش السعودي في موقع السديس بصاروخ موجه".

    من جهة ثانية، قُتل، سبعة يمنيين، وأصيب سبعة آخرون، بينهم أطفال ونساء بغارات لطيران التحالف وقصف مدفعي وصاروخي سعودي استهدف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

    وأبلغ مصدر محلي في محافظة صعدة "سبوتنيك" بأن" طيران التحالف قصف، اليوم الاثنين 9 أبريل/ نيسان، بغارة منطقة بركان في مديرية رازح، أدت إلى مقتل 3 بينهم طفل وإصابة آخر".

    وأشار إلى مقتل شخصين وإصابة 5 بغارتين للتحالف على محيط مدرسة التوحيد في مدينة صعدة، مضيفاً أن "قصفاً صاروخياً ومدفعياً شنه الجيش السعودي على مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي، أسفر عن مقتل امرأة وطفلة وإصابة أخرى".

    وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قد نفذت، اليوم، قصفاً صاروخياً على قوات سودانية ويمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

    وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن القوة الصاروخية لأنصار الله استهدفت، فجر الاثنين 9 أبريل/ نيسان، تجمعاً للجيش السوداني وقوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جنوب الموسم في جيزان، بصاروخ باليستي متوسط المدى نوع "قاهر2" مداه 400 كم المطور عن منظومة "سام 2" المضادة للطيران الروسية الصنع".

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    الكلمات الدلالية:
    قصف صاروخي ومدفعي لـ "أنصار الله" على تجمعات سعودية في نجران, أخبار الحرب اليمنية, أنصار الله, اليمن
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