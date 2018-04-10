"أنصار الله" ترد على ابن سلمان وتحذر من "عام الصواريخ والحسم"

توعدت جماعة "أنصار الله" بإطلاق صواريخ باليستية على السعودية يوميا خلال الفترة المقبلة ليصبح العام 2018 "عام الحسم".

وقال رئيس "المجلس السياسي الأعلى" في صنعاء، صالح الصماد، أمس الاثنين، أثناء مشاركته في اجتماع موسع عقد بمحافظة ذمار بمناسبة دخول العملية العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عامها الرابع: "هذا العام سيكون عاما باليستيا بامتياز وسيدشن خلال الفترة القادمة إطلاق صواريخ كل يوم ولن تسلم السعودية من صواريخنا مهما حشدت من منظومات دفاعية"، وذلك وفقاً لموقع قناة "المسيرة"

وشدد الصماد على أهمية "تدشين عام الحسم بالتصعيد مقابل تصعيد تحالف العدوان"، مؤكداً أن "الجبهة الداخلية أصبحت أقوى من أي وقت مضى وأي رهان على تفكك الجبهة الداخلية بات خاسرا".

وفي اللقاء، قال الصماد: "محمد بن سلمان في زيارته الأخيرة لأمريكا قدم مواقف مذلة وأنبطح انبطاحا لم يسبقه إليه أحد وباع قضية فلسطين وأعلن براءته من الوهابية والإخوان المسلمين وهذا دليل على المأزق الذي وصلوا إليه".

وأضاف: "نحن في أمس الحاجة إلى البناء الذاتي ويجب أن تكون الدولة للشعب لا أن يكون الشعب للدولة وقد لمسنا عندما تلاحم الشعب مع الدولة كيف كان مستوى الصمود والثبات".