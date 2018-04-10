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13:50 10 أبريل/ نيسان 2018
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    الإمارات العربية المتحدة

    رئيس الإمارات يصادق على عدد من الاتفاقيات مع دول عربية وأجنبية

    © Sputnik. Alexander Yuryev
    العالم العربي
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    صادق رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، على عدد من المراسيم الاتحادية وعلى اتفاقيات ثنائية بين دولة الإمارات وعدد من الدول العربية والأجنبية.

    أبوظبي- سبوتنيك. وبحسب "الإمارات اليوم"، صادق الشيخ خليفة بن زايد على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أفغانستان، بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وكابول، بغرض تشييد مبان البعثات الدبلوماسية الموقعة بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

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    وصادق رئيس الإمارات على اتفاقية مع مملكة كمبوديا، لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتي تم التوقيع عليها في مدينة بنوم بتاريخ 27 تموز/يوليو من العام الماضي.

    كما صادق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية العراق، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ وعلى اتفاقية مع حكومة جمهورية أنغولا، لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة دبي بتاريخ 5 نيسان/إبريل 2017.

    وصادق الشيخ خليفة بن زايد على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية المالديف، لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في دبي بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واتفاقية مع حكومة جمهورية بورندي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها، موقعة بتاريخ 6 شباط/فبراير 2017.

    وشمل ذلك التصديق أيضاً على اتفاقية مع جمهورية باراغواي، لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، موقعة بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير الماضي، واتفاقية مماثلة مع جمهورية بورندي.

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