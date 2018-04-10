القوات العراقية تقتل إرهابيين في عملية استباقية في محافظة كركوك

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، 10 أبريل/ نيسان، عن قتل خمسة إرهابيين وتفكيك مواد متفجرة بحوزتهم، خلال عملية استباقية، شمال بغداد.

© AP Photo/ القوات العراقية تعتقل إرهابيين بحوزتهم صواريخ وقاعدة لإطلاقها

سبوتنيك. وبين رسول، في بيان تلقته "سبوتنيك"، ظهر اليوم، قائلا:

تمكنت استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع مقاتلي الحشد الشعبي ووفق معلومات استخباراتية، من قتل 5 عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية بينهم "إرهابي خطير".

وأضاف رسول، أن العملية هذه جاءت بعد نصب كمين محكم له في منطقة الحميرات بناحية الرشاد في محافظة كركوك شمال بغداد.

وأفاد، العميد، بأن القوات تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين خلال هذه العملية الاستباقية النوعية.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، حررت ناحية الرشاد التابعة لقضاء الحويجة، جنوبي كركوك "المحافظة التي تعد من أغنى مناطق العراق نفطيا"، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

وتواصل القوات العراقية، عملياتها في ملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابي في محافظات "نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وديالى، والأنبار"، منعا لتنامي التنظيم مرة أخرى بعد تحرير البلاد منه بالكامل.