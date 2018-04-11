مقتل العشرات بينهم 26 من "البوليساريو" إثر سقوط طائرة عسكرية جزائرية (فيديو)

وقالت مصادر أمنية، إن الطائرة العسكرية سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة، مؤكدة أن الطائرة من نوع أليوشين وهي مخصصة للنقل والإمداد.
فيما قالت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، إن الطائرة كانت متجهة الى مدينة بشار جنوب غربي البلاد (حيث يوجد هناك قاعدة عسكرية، مؤكدة أنه تم إيفاد فرق خاصة للحماية المدنية إلى عين المكان لإسعاف ضحايا محتملين.
ANP/ Crash d’un appareil militaire de transport IL 76 MD ce matin à Boufarik. Pas encore de bilan humain. pic.twitter.com/NSF12pGIfo— ALN54DZ (@Aln54Dz) April 11, 2018
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