مقتل العشرات بينهم 26 من "البوليساريو" إثر سقوط طائرة عسكرية جزائرية (فيديو)

تحطمت طائرة عسكرية جزائرية، صباح اليوم الأربعاء، 11 أبريل/ نيسان، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في مدينة البليدة.

ونقلت قناة النهار الجزائرية ، عن الحماية المدنية أن الحادثة سجلت سقوط 105 قتيل من بينهم 26 من البوليساريو، في وقت تحدثت مصادر أن الطائرة كانت تقل نحو 200 شخص.

وقالت مصادر أمنية، إن الطائرة العسكرية سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة، مؤكدة أن الطائرة من نوع أليوشين وهي مخصصة للنقل والإمداد.

فيما قالت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، إن الطائرة كانت متجهة الى مدينة بشار جنوب غربي البلاد (حيث يوجد هناك قاعدة عسكرية، مؤكدة أنه تم إيفاد فرق خاصة للحماية المدنية إلى عين المكان لإسعاف ضحايا محتملين.