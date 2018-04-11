مطار القاهرة يستقبل أول طائرة روسية بعد حادث شرم الشيخ

أعلن مطار القاهرة الدولي استقبال أولى الرحلات الروسية القادمة لشركة إيروفلوت من موسكو، بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر ملاحية بشركة مصر للطيران، إن رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ومكتب هيئة تنشيط السياحة، مجدي إسحاق، يستقبل أولى الرحلات الروسية، المقرر وصولها مطار القاهرة، في تمام الثانية عشرة و20 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء11 أبريل/ نيسان.

وأضافت الشركة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن رحلة العودة من القاهرة إلى موسكو ستقلع في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا.

وأرسلت شركة مصر للطيران خطابات إلى شركات السياحة، بحسب البيان، تحدد خلالها ضوابط أولى الرحلات الجوية المقرر تسييرها إلى العاصمة الروسية موسكو الخميس المقبل، بعد قرار استئناف رحلات الطيران بين البلدين.

وكشفت مصر للطيران في خطاباتها لشركات السياحة، أن المغادرة ستكون من خلال مبنى الركاب الجديد رقم 2 في تمام الـ 9.25 صباحا، على أن تكون رحلات العودة عبر مبنى الركاب رقم 3 في تمام الـ 7.10 مساء.

وأضافت الشركة في خطابها لشركات السياحة، إن الشركة ستسير 3 رحلات إلى العاصمة الروسية موسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أحدث طائراتها من طراز 737/800 والمجهزة بشاشات عرض في مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للركاب.

وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، على أثر استهداف إرهابيين لطائرة تقل ركابا روسا، فوق محافظة شمال سيناء المصرية، ما أدى لمقتل 224 مواطنا روسيا.