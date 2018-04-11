مستعدون لمواجهة أي تهديد...تفاصيل اجتماع عسكري بين قطر وإيران

وتطرق رضائي إلى وضع الحدود البحرية بين إيران وقطر، مشددا على تعاون البلدين في إطار مكافحة المخدرات وتهريب السلع ومراقبة السفن التجارية والصيد، والتعاملات الدبلوماسية الحدودية، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.
وأكد قائد حرس الحدود الإيراني استعداد بلاده لأي شكل من أشكال التعاون الحدودي مع قطر، وقال: "تم في هذا الاجتماع مناقشة اقتراح إقامة مسابقات في الألعاب الرياضية بين البلدين من قبل حرس الحدود الإيراني".
ورحب قائد خفر السواحل القطري باقتراح العميد رضائي بإقامة المسابقات الرياضية المشتركة، مشيرا إلى أن قطر تنشد إقامة أفضل العلاقات بين حرس الحدود في البلدين.
وجرى التوقيع خلال الاجتماع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين حرس الحدود الإيراني والقطري، بحسب الوكالة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)