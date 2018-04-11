مستعدون لمواجهة أي تهديد...تفاصيل اجتماع عسكري بين قطر وإيران

شدد قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، على استعداد بلاده التام للتصدي لمواجهة أية تهديدات.

© AP Photo/ Uncredited بعد سيلفي ابن سلمان… تقارب مغربي سعودي على حساب قطر

وقال رضائي على هامش اجتماع للجنة الحدودية المشتركة بين إيران وقطر بحضور قائد خفر السواحل القطري العميد علي أحمد سيف، في الدوحة، إن "حرس الحدود الإيراني مستعد لمواجهة أي تهديد من قبل الزمر المعادية ومهربي المخدرات والسلع من خلال الرصد المخابراتي والتصدي الجاد للعابثين بالنظم والأمن".

وتطرق رضائي إلى وضع الحدود البحرية بين إيران وقطر، مشددا على تعاون البلدين في إطار مكافحة المخدرات وتهريب السلع ومراقبة السفن التجارية والصيد، والتعاملات الدبلوماسية الحدودية، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأكد قائد حرس الحدود الإيراني استعداد بلاده لأي شكل من أشكال التعاون الحدودي مع قطر، وقال: "تم في هذا الاجتماع مناقشة اقتراح إقامة مسابقات في الألعاب الرياضية بين البلدين من قبل حرس الحدود الإيراني".

ورحب قائد خفر السواحل القطري باقتراح العميد رضائي بإقامة المسابقات الرياضية المشتركة، مشيرا إلى أن قطر تنشد إقامة أفضل العلاقات بين حرس الحدود في البلدين.

وجرى التوقيع خلال الاجتماع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين حرس الحدود الإيراني والقطري، بحسب الوكالة.