سياسي سوري يوجه رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

بعث الدكتور جورج جبور المرشح السابق لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان برسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

© AP Photo/ Evan Vucci البنتاغون يعلق على تصريحات ترامب بشأن ضرب سوريا

وقال جبور في رسالته إن تحديد "بعض المصادر موعدا "للعدوان على سوريا" مخالف لميثاق الأمم المتحدة"، حسب نص الرسالة.

"سبوتنيك" تنشر نص الرسالة كاملا:

رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

من جورج جبور المواطن السوري والمرشح السابق لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

أيها السيد الأمين العام:

يتباهى كبار قادة العالم بقدرات أسلحتهم الحربية على التدمير، كذلك يهدد بعضهم البعض الآخر بالقدرة على التصدي للأسلحة المضادة.

وتحدد بعض المصادر موعدا تقريبيا لعدوان على وطني سوريا.

كل ما سبق مخالف لميثاق الأمم المتحدة نصا وروحا.

وأنت أيها السيد الأمين العام مؤتمن على الميثاق.

تنتظر سوريا بعثة دولية تنظر في مجريات الأمور.

لكنها تنتظر منكم وينتظر معها العالم موقفا أدبيا حازما يوضح حكم الميثاق في ما تتداوله الأنباء من تصريحات وتهديدات واستعدادات.

لا يمكن لمن يتولى منصب الأمانة العامة للأمم المتحدة أن يلوذ بالصمت والسكون.

التصريحات مطلوبة منكم وكذلك التحركات.

كان الأمين العام ذات يوم يلقب بالشخص الثالث في السياسة الدولية.

أرجو ألا تسمحوا لأحد بتقزيم دور شخص أجمع العالم على ائتمانه مسؤولا دوليا أول عن تنفيذ الميثاق.

ولكم المودة والتقدير.

دمشق الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء 11 نيسان/ أبريل 2018.

الدكتور جورج جبور.