رئيس مجلس النواب الليبي: يجب إنهاء حالة النزاع واستقرار الوضع في ليبيا

وأكد المريري، أن "الحضور اتفقوا على مواصلة اللجنة المكلفة من مجلس النواب عملها وإتمام المصالحة، وأن تتواصل مع كل الأطراف حتى تنتهي من عملها قريبا، مساهمة في الاستقرار وبث الأمن والأمان والسلام والحب والوئام ولتؤدي المؤسسات الرسمية للدولة خدماتها لكل المواطنين ولتساهم في تطور وازدهار البلاد وفي كل أنحاء ليبيا".
وحضر هذا اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة من مجلس النواب للقيام بالمصالحة في سبها بالجنوب الليبي وعدد من المشايخ بالجبل الأخضر والبطنان في مدينة القبة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد يوم الثلاثاء الماضي 10أبريل/ نيسان، حالة الطوارئ في جنوب ليبيا.
وجاء في بيان صحفي لمجلس النواب الليبي، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المستشار عقيلة صالح يعلن حالة الطوارئ في الجنوب الليبي.
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