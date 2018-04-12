المجموعات المسلحة تستهدف جمعية الزهراء وجامعة حلب بالرصاص المتفجر

وأكدت مصادر طبية لـ "سبوتنيك"، بأن حالة الطالبين المصابين مستقرة تماماً وتم تقديم العلاج الإسعافي لهما وتخريجهما من المشفى.
ورد الجيش العربي السوري بعدة ضربات مدفعية مركزة، أثمرت عن توقف الاستهداف بشكل كامل.
يذكر أن المجموعات المسلحة التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، والمتمركزة على أطراف حي جمعية الزهراء، ما تزال تستهدف بين الحين والآخر أحياء حلب الغربية والشمالية الغربية بقذائف الهاون والرصاص المتفجر، وكانت الاعتداءات طالت في وقت سابق عدداً من المدارس الثانوية والابتدائية الواقعة في أحياء شارع النيل وحلب الجديدة والشهباء ما أسفر عن آنذاك عن استشهاد وإصابة العشرات من الطلاب والأهالي.
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