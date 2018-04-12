مجلس الأمن يناقش مشروع قرار لإرسال فريق إلى سوريا للبت في استخدام الأسلحة الكيميائية

© REUTERS / Stephanie Keith "فيتو" روسي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا في مجلس الأمن

وعقد المجلس، اليوم الخميس 12 أبريل / نيسان، جلسة لمناقشة مشروع القرار، الذي يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإرسال فريق رفيع المستوى معني بنزع السلاح إلى سوريا، بحسب وكالة "رويترز".

وأخفق أعضاء المجلس الخمسة عشر، الثلاثاء الماضي، في إقرار 3 مشروعات قرارات بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

وتتهم واشنطن الحكومة السورية باستخدام السلاح الكيميائي في هجوم على المدنيين في مدينة دوما السورية، السبت الماضي، وهي الاتهامات التي تنفيها دمشق.

وتسببت تلك الاتهامات المزعومة في توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو التي وعدت بإسقاط الصواريخ الأمريكية إذا هاجمت سوريا، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على روسيا أن تستعد لاستقبال الصواريخ الأمريكية في سوريا.