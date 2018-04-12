إنقاذ 137 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية بينهم مصري وسوري

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية في العاصمة طرابلس، العميد أيوب قاسم، أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ 137 مهاجرا غير شرعي، قبالة السواحل الليبية، مساء اليوم الخميس، مشيراً إلى أن المهاجرين كانوا على متن قاربين مطاطيين.

© REUTERS / إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

طرابلس- سبوتنيك . وقال أيوب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "دورية حرس السواحل الليبي الزورق رأس أجدير تمكن مساء اليوم الخميس/ من إنقاذ عدد 137 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية"، مضيفاً أن "من بينهم 19 امرأة، و4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين".

وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، أن "المهاجرين غير الشرعيين هم من جنسيات أفريقية مختلفة عدا اثنين أحدهما مصري والآخر سوري".

وأوضح أن "عملية الإنقاذ تمت شمال مدينة الزاوية حيث نقل المهاجرون غير الشرعيون إلى قاعدة طرابلس البحرية، والوصول بهم قبيل منصف الليل، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء طريق السكة".

يشار إلى أن غالبية المهاجرين فروا من بلدانهم بسبب الحروب والفقر حيث تعمل السلطات الإيطالية والليبية لإبطاء تدفق الوافدين الجدد لكن لا تزال هذه القضية تمثل تحدياً كبيراً لأوروبا، التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين من أفريقيا الذين يغامرون بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا.