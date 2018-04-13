مقتل 15 جنديا بالجيش اليمني في هجوم لمسلحي "أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك . ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "أن مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع لقوات الرئيس هادي في جبهة الساحل الغربي، واندلعت على أثره معارك أسفرت عن مقتل 15 عسكرياً وإصابة آخرين".

وأضاف: "المعارك أدت إلى إحراق 3 آليات لقوات الرئيس هادي ومقتل وإصابة طواقمها".

يشار إلى أن "الحوثيين" نفذوا عمليات هجومية على مواقع لقوات الجيش اليمني، أمس الخميس، في الساحل الغربي ومحافظتي تعز والضالع باليمن، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وإعطاب 6 آليات تابعة للجيش اليمني.