مجلس أوروبا يرد على الحجب المحتمل لتطبيق تلغرام في روسيا

دعا مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، جميع الحكومات الأوروبية للتوصل إلى نهج مشترك في حل القضايا الأمنية الخصوصية وحرية التعبير.

© Sputnik . Kiril Kallinikov روسيا: المحكمة تقرر حجب تطبيق تلغرام إلى حين تقديمه مفاتيح التشفير

موسكو- سبوتنيك . وقال السكرتير الصحفي للأمين العام لمجلس أوروبا، دانيال هولغين، لوكالة سبوتنيك: "على الحكومات الأوروبية السعي لفهم ونهج مشتركين في حل هذه القضايا وضمان الحريات الرئيسية. مجلس أوروبا مستعد للمساهمة في هذا العمل".

وسمحت محكمة تاغانسكي بموسكو، اليوم الجمعة، لهيئة الرقابة على الاتصالات بحجب تطبيق التواصل "تلغرام" في روسيا دون انتظار القرار في الاستئناف.

وانتهت في 4 نيسان/أبريل، المهلة الزمنية، ومدتها 15 يوماً، التي حددتها هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكوم نادزور" لإدارة تلغرام لتقديم مفاتيح التشفير لجهاز الأمن الفدرالي الروسي. وخلاف ذلك، ستقوم الهيئة المشرفة برفع دعوى أمام المحكمة لحظر خدمة المسنجر على أراضي روسيا.

ورد محامو الشركة المشغلة لتطبيق "تلغرام"، في رسالة إلى هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روسكوم نادزور"، على طلب جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأن تنفيذ هذا المطلب غير ممكن تقنياً، بسبب أن مسؤول الخدمة في البنية القائمة، لا يملك تحت أي ظرف من الظروف، إمكانية الوصول إلى المعلومات، التي تمكن من فك شفرة الرسائل الإلكترونية.