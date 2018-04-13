بالفيديو... الجيش السوري يضبط مخبرا لتصنيع المواد السامة والقذائف في الغوطة الشرقية

ولفت المصدر إلى أن "التنظيمات الإرهابية التي كانت توجد في منطقة أفتريس اعتمدت بشكل أساسي على المواد السامة والكيميائية ومن أهم المواد التي تم العثور عليها في إحدى ورش التصنيع مادة الكلور موضوعة ضمن أوعية خاصة وهي من نوع "الهيدروفكس" إضافة إلى وجود عتاد كيميائي شمل بزة كيميائية كاملة من "الجوارب إلى المريول والمعطف والأقنعة الواقية" التي كان يرتديها العامل في تصنيع هذه المواد السامة إضافة إلى الإنبولات الخاصة بعملية المزج والخلط حسب درجة التركيز التي يراد استخدامها".
وأشار المصدر العسكري إلى أنه "من ضمن الورش التي تم العثور عليها خلال عمليات التمشيط في منطقة أفتريس مصنع كبير معد ومجهز لتصنيع القذائف من مختلف العيارات 60 و80 و180 إضافة إلى مناصب المدافع ومدفع 37 وعدد من العبوات الناسفة والذخائر المتنوعة".
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