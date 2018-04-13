بالفيديو... الجيش السوري يضبط مخبرا لتصنيع المواد السامة والقذائف في الغوطة الشرقية

عثرت وحدات من الجيش السوري خلال متابعتها لعمليات التمشيط في البلدات التي استعادها الجيش في الغوطة الشرقية على مستودع كبير ضم مخبرا لتصنيع المواد السامة ومصنعا للعبوات الناسفة والقذائف في منطقة أفتريس في ريف دمشق.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin القوات السورية تعثر على ورشة للمسلحين لتحضير ذخائر كيميائية في الغوطة الشرقية

وذكرت وكالة " سانا " نقلا عن مصدر عسكري أنه "خلال عمليات التمشيط في منطقة أفتريس في الغوطة الشرقية تم العثور على مخبر من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة أفتريس مجهز لتصنيع المواد السامة بكل أنواعها وهو معد بمختلف التجهيزات اللازمة لعملية تصنيع ومزج المساحيق الداخلة في صناعة الأسلحة المحرمة".

ولفت المصدر إلى أن "التنظيمات الإرهابية التي كانت توجد في منطقة أفتريس اعتمدت بشكل أساسي على المواد السامة والكيميائية ومن أهم المواد التي تم العثور عليها في إحدى ورش التصنيع مادة الكلور موضوعة ضمن أوعية خاصة وهي من نوع "الهيدروفكس" إضافة إلى وجود عتاد كيميائي شمل بزة كيميائية كاملة من "الجوارب إلى المريول والمعطف والأقنعة الواقية" التي كان يرتديها العامل في تصنيع هذه المواد السامة إضافة إلى الإنبولات الخاصة بعملية المزج والخلط حسب درجة التركيز التي يراد استخدامها".

وأشار المصدر العسكري إلى أنه "من ضمن الورش التي تم العثور عليها خلال عمليات التمشيط في منطقة أفتريس مصنع كبير معد ومجهز لتصنيع القذائف من مختلف العيارات 60 و80 و180 إضافة إلى مناصب المدافع ومدفع 37 وعدد من العبوات الناسفة والذخائر المتنوعة".