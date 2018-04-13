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23:11 13 أبريل/ نيسان 2018
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    القوات السورية في الغوطة الشرقية، سوريا

    بالفيديو... الجيش السوري يضبط مخبرا لتصنيع المواد السامة والقذائف في الغوطة الشرقية

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    عثرت وحدات من الجيش السوري خلال متابعتها لعمليات التمشيط في البلدات التي استعادها الجيش في الغوطة الشرقية على مستودع كبير ضم مخبرا لتصنيع المواد السامة ومصنعا للعبوات الناسفة والقذائف في منطقة أفتريس في ريف دمشق.

    تقدم قوات الجيش السوري في دير الزور، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    القوات السورية تعثر على ورشة للمسلحين لتحضير ذخائر كيميائية في الغوطة الشرقية
    وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري أنه "خلال عمليات التمشيط في منطقة أفتريس في الغوطة الشرقية تم العثور على مخبر من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة أفتريس مجهز لتصنيع المواد السامة بكل أنواعها وهو معد بمختلف التجهيزات اللازمة لعملية تصنيع ومزج المساحيق الداخلة في صناعة الأسلحة المحرمة".

    ولفت المصدر إلى أن "التنظيمات الإرهابية التي كانت توجد في منطقة أفتريس اعتمدت بشكل أساسي على المواد السامة والكيميائية ومن أهم المواد التي تم العثور عليها في إحدى ورش التصنيع مادة الكلور موضوعة ضمن أوعية خاصة وهي من نوع "الهيدروفكس" إضافة إلى وجود عتاد كيميائي شمل بزة كيميائية كاملة من "الجوارب إلى المريول والمعطف والأقنعة الواقية" التي كان يرتديها العامل في تصنيع هذه المواد السامة إضافة إلى الإنبولات الخاصة بعملية المزج والخلط حسب درجة التركيز التي يراد استخدامها".

    وأشار المصدر العسكري إلى أنه "من ضمن الورش التي تم العثور عليها خلال عمليات التمشيط في منطقة أفتريس مصنع كبير معد ومجهز لتصنيع القذائف من مختلف العيارات 60 و80 و180 إضافة إلى مناصب المدافع ومدفع 37 وعدد من العبوات الناسفة والذخائر المتنوعة".

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    الجيش السوري يضبط مخبرا لتصنيع المواد السامة والقذائف في الغوطة الشرقية, الجيش العربي السوري, سوريا
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