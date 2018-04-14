بالصور... أهالي حلب يتجمعون في ساحة المدينة تنديدا بـ "العدوان الثلاثي"

احتشد عشرات الآلاف من أبناء مدينة حلب في ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة، تنديداً بالعدوان الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، فجر اليوم السبت، على الأراضي السورية.

وشارك في التجمع مختلف الفعاليات السياسية والأهلية وفعاليات من المجتمع المدني، وحمل المشاركون أعلام سورية والدول الصديقة، إلى جانب لافتات ولوحات تؤكد استنكارهم للعدوان على سورية، واستمرار دعمهم المطلق للجيش العربي السوري.

وأكدت ناريمان محمد، طالبة جامعية، لـ سبوتنيك، أن الضربة الثلاثية على سوريا، لم تزد الشعب السوري إلا تماسكاً والتفافاً حول قيادته وجيشه، ونوهت بأن الشعب السوري كان وسيبقى غير آبه بكل التهديدات التي وُجهت وما تزال توجه للشعب السوري الذي أصبح مثالاً لشعوب العالم في الصمود والتضحية.

© Sputnik . Zaher Tahhan أهالي حلب يتجمعون في ساحة المدينة تنديداً بالعدوان الثلاثي على سورية

كما قال محمود مبيض، ناشط إعلامي، لـ سبوتنيك: "اليوم خرج أبناء حلب بكافة أطيافهم لإرسال رسالة للعالم أجمع بأن الشعب السوري كان وسيبقى واحداً موحداً مهما تكاثرت عليه المصائب، وها نحن اليوم في حلب خرجنا كبيراً وصغيراً لتأكيد النصر والصفعة المؤلمة التي وجهها الجيش العربي السوري للصواريخ الأمريكية، ولنعبر عن شكرنا وامتناننا لكافة الدول التي وقفت إلى جانب سورية وشعبها".

© Sputnik . Zaher Tahhan أهالي حلب يتجمعون في ساحة المدينة تنديداً بالعدوان الثلاثي على سورية

تجدر الإشارة إلى أن محافظة حلب لم تكن ضمن الأهداف التي حاولت قوات العدوان الثلاثي استهدافها فجر اليوم، خلافاً لبعض الشائعات التي روجت ضرب الصواريخ الأمريكية لمواقع تابعة للحرس الجمهوري السوري على أطراف المدينة.