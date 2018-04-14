تسجيل
17:54 14 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    Сирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске

    "العدوان الأمريكي" على سوريا... اعترافا ضمنيا بدور روسي أكبر على المستوى الدولي

    © AFP 2018 / Louai Beshara
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    التحالف الثلاثي والتصعيد العسكري ضد سوريا (2) (30)
    0 10

    أكد "الكاتب والمحلل السياسي عمار فاضل لـ"سبوتنيك"، أن "العدوان الثلاثيط الأمريكي والبريطاني والفرنسي على سوريا لم يكن له أي وزن عسكري على مستوى الميدان السوري، بل إن الرسالة فقط كانت سياسية تريد من خلاله بعض التيارات في أمريكا فرض سياسة "شرطي العالم" على الدول التي تقف في وجه مصالحها، مشيرا إلى أنه كمثيل العدوان الثلاثي على مصر 1956.

    التحالف الثلاثي - ضربة هجومية لـ الولايات المتحدة للضربة ضد دمشق، سوريا 14أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hassan Ammar
    محلل سياسي: ضرب سوريا رسائل إسرائيلية لإيران
    سبوتنيك. وأضاف دكتور فاضل، "من الواضح أننا أمام بروتوكول "سيفرز" جديد هدفه شن ضربات عسكرية وانتهاك سيادة دولة تقف في وجه الأطماع الاستعمارية لدول اعتادت انتهاك حقوق الشعوب وسرقة ثرواته تحت حجج مختلفة".

    وقال فاضل:

    جاء هذا العدوان بعد سلسلة من الاخفاقات للمعسكر الغربي في سوريا أمام الدبلوماسية الروسية وانتصارات محور المقاومة العسكرية بدءا من اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي سمح للجيش السوري وحلفائه بالحفاظ على الخط البري الواصل من طهران إلى بيروت مرورا بدمشق، إضافة لعملية "أوفرلورد" بنسختها السورية التي بدأتها الدولة السورية مع حلفائها منذ لحظة إسقاط الطائرة الإسرائيلية بمنظومة دفاع جوي تقليدية معدلة ومرورا بتأمين العاصمة دمشق من خلال إنهاء ملف الغوطة الشرقية خلال شهر تقريبا.

    ضربات التحالف الثلاثي التي طالت مركز البحوث العلمية في برزة، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018
    © Sputnik . Hassan Hashem
    "عدوان ثلاثي" على سوريا... قراءة في الحدث وتداعياته عسكرياً وسياسياً
    وأشار فاضل إلى أن هذه الإخفاقات المتتالية المتسارعة إضافة للخلافات الداخلية في الإدارة الأمريكية دفعت بالرئيس ترامب إلى توجيه ضربة عسكرية لا تحمل جديدا عن سابقتها على مطار الشعيرات في أبريل/نيسان العام الماضي مبينا أن طريقة الاعتداء التي انطلقت من شرق وجنوب شرق وجنوب غرب سوريا تعكس أن "أطراف العدوان" تلافوا الصدام المباشر مع روسيا مما يعكس قيمة الموقف الروسي في خفض سقف التوقعات للضربة العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية وجعلها في حدها الأدنى خوفا من رد فعل روسية عنيفة.

    وقال فاضل إن "هذا العدوان اعترافا ضمنيا بدور روسي أكبر على المستوى الدولي، وكما كان لنتائج العدوان الثلاثي على مصر 1956 دورا في أفول القوى الاستعمارية التقليدية، فإن لهذا العدوان اليوم بعدا استراتيجيا يؤذن بأفول دور الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة القطب الواحد عالميا، خصوصا في ظل الدبلوماسية الباردة لروسيا ومحور المقاومة واستمرار العمليات العسكرية في سياقها الحالي الذي ينهي المصالح الغربية وأطماعها في سوريا".

     

    الموضوع:
    التحالف الثلاثي والتصعيد العسكري ضد سوريا (2) (30)

    انظر أيضا:

    الخارجية الروسية: الضربة الأمريكية على سوريا محاولة جديدة للإطاحة بالأسد
    البنتاغون: تم تحقيق كافة الأهداف المحددة في سوريا بشكل ناجح
    "عدوان ثلاثي" على سوريا... قراءة في الحدث وتداعياته عسكرياً وسياسياً
    "التدمير الذاتي" و"الغرف السرية"... مزايا "لن تصدقها" تدعم "غوغل" بها بريدها الإلكتروني
    أردوغان يعتبر الضربة العسكرية ضد سوريا "عملية صائبة"
    ليست في حاجة للعمل... ممثلة أمريكية تشتري قصرا من وراء منشوراتها على "إنستغرام"
    أنباء جديدة عن "تمويل سد النهضة"...وتفاصيل اللقاء الرسمي في قطر
    أحزاب واتحادات تدين "الهجوم الثلاثي" على سوريا
    العلماء يكشفون جرعة الكحول المفيدة لصحة الإنسان
    لا تستخدم مجففات اليدين في الحمامات... ستشعر بتقزز عندما تعلم
    ترامب يشيد بالضربات التي نفذت في سوريا ويقول إن "المهمة أنجزت"
    صحيفة: المغرب يسحب طائراته من التحالف العربي في اليمن
    موسكو: الضربة الأمريكية كانت لعرقلة عمل مفتشي منظمة حظر الكيميائي في دوما
    السفير الأمريكي لدى موسكو يسمي سبب ضرب سوريا
    الكلمات الدلالية:
    ضربات, الشعوب, دفاع, حقوق, اتفاق, مصر, عدوان, وكالة سبوتنيك, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتيات حارسات يتفقدن موقف السيارات المدفوع، قبالة شاطئ سرفرز بارادايس (Surfers Paradise) في مدينة جولد كوست الأسترالية خلال دورة ألعاب جود ويل.
    من تغريدات الرئيس دونالد ترامب إلى واقع الحياة - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الرئيس دونالد ترامب متناقض في تغريداته!
    ترامب... كتابة التغريدات أم إطلاق الصواريخ
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك