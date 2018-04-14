أول تعليق من نتنياهو على ضرب سوريا... ورسالة منه للرئيس بشار الأسد

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو القول: "قبل عام أوضحت أن إسرائيل تدعم بشكل كامل قرار الرئيس دونالد ترامب الوقوف ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا الصباح أثبتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التزامها بالرد على أي استخدام لهذه الأسلحة".

© Sputnik . Hassan Hashem الولايات المتحدة تعلن عن حالة وحيدة تجعلها تضرب سوريا مجددا

وأكد نتنياهو التزام إسرائيل بمكافحة الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن المكافحة لا تقتصر على الإعلانات وحدها، وتنفيذ الهجمات على سوريا فجر اليوم هو أكبر دليل على أن هناك قرار بالمواجهة لمنع هذه الاسلحة.

وأضاف نتنياهو "الموقف يجب أن يكون واضحا أمام الأسد، وهو أن سعيه للحصول على الأسلحة الكيميائية واستخدامها وتجاهل القانون الدولي، أمرا غير مقبول".

وأكمل نتنياهو "يجب أن يعلم الأسد أيضا أن الوجود العسكري الإيراني وسعي طهران للتمركز في سوريا غير مقبول نهائيا بالنسبة لإسرائيل ودول العالم أيضا، وسيعرض ذلك سوريا وجيشها لضربات إضافية".

وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستضرب سوريا قبل توجيه الضربات.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.