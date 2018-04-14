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21:01 14 أبريل/ نيسان 2018
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    علم المغرب

    برلمانية مغربية: مشاريع قوانين حماية الطبقة الفقيرة تحتل أهمية كبيرة

    © flickr.com/ Marek Kubica
    العالم العربي
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    قالت فاطمة الطوسي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، إن نسبة الفقر في المغرب تتزايد من عام لآخر، كما يحدث في العالم بأثره نتيجة الصراعات الدائرة.

    اليمن
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    وأضافت الطوسي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن مشاريع القوانين الاجتماعية، وحماية الطبقة الفقيرة في المغرب باتت تحتل أهمية كبيرة، إلا أنه لم يتم تقديم أي مشاريع قوانين في هذا الإطار، خاصة وأن دورة الانعقاد الثاني بدأت أمس الجمعة 13 نيسان/ أبريل، وأنه من المنتظر مناقشة ما ستتقدم به اللجان في هذا الإطار أو إطارات أخرى.

    وتابعت: "القوانين التي شرعت والمحاولات المستمرة لمواجهة هذا التحدي، لم تلمس المواطن البسيط بعد، وأنه يتم العمل باستمرار على توفير مناخ ملائم للمواطن المغربي البسيط بما يضمن له حياة كريمة".

    وأشارت إلى أن الوحدة الوطنية المغربية تحتل أولوية كبرى داخل البرلمان المغربي والأوساط الشعبية، وأنه سيكون محل اعتمام كبير خلال الدور الثانية لمجلس النواب المغربي.

    وأوضحت أن ما تحدثت عنه بأن عدد الفقراء بالمغرب يبلغ حوالي 4.2 مليون فقير أي ما يناهز 12% من السكان، يستند إلى البيانات الرسمية.

    وبحسب بيانات رسمية نهاية العام الماضي 2017، فإن عدد الفقراء في المغرب يبلغ عددهم 2.8 مليون، منهم 2.4 مليون في الريف، و400 ألف في المدن، ما يعادل 4 ملايين نسمة، وأن معدل الفقر يصل إلى 8.2% على المستوى الوطني، ويصل عدد المواطنين الذين يعانون من وطأته إلى 2.8 مليون نسمة، فيما يبلغ معدل الفقر في الريف 17.7% في حين يبلغ في المدن 2.0%.

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    الكلمات الدلالية:
    مجتمع, الفقر, المغرب
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