برلماني عراقي: الضربات الغربية على سوريا قد تعزز موقف الأسد

استبعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، عبد الباري زيباري، أن تؤثر الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا تأثيرا سلبيا على وحدة البلاد، بل على العكس قد تعزز موقف الرئيس بشار الأسد.

© AP Photo / Ivan Sekretarev غورباتشوف: الضربة الغربية على سوريا تدريب قبل "إطلاق النار الحقيقي"

موسكو — سبوتنيك . وقال زيباري لوكالة "سبوتنيك":

بما أنها كانت ضربة محدودة للغاية، لا أعتقد أنها ستؤثر على وحدة سوريا، أعتقد أن هذا يمكن أن يعزز دور الرئيس السوري بشار الأسد.

يذكر أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، كانت قد نفذت في وقت مبكر من اليوم السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع، وذكرت السلطات السورية مراراً أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة.