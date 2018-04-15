بوتين يوجه رسالة إلى قادة الدول العربية

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، 15 أبريل/نيسان، رسالة إلى جامعة الدول العربية، والتي من المقرر أن تنطلق قمتها الجديدة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE أمير قطر لن يشارك في القمة العربية (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وأشار بوتين، في تحيته لأعضاء جامعة الدول العربية، إلى أن روسيا على استعداد لتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية لضمان الأمن الإقليمي.

وقال الرئيس الروسي: "روسيا مستعدة لتنمية التعاون الكامل مع الجامعة العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمي. آمل أنه في تتطور الظروف بعد تدمير القوى الأساسية لـ "داعش". في سوريا والعراق، سنستطيع أن نعمل معا على تكثيف عمليات التسوية السياسية وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في هذه البلدان، وحل المهام الإنسانية العاجلة".