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    مظاهرات في دمشق بعد ليلة من هجوم التحالف الثلاثي، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018

    خبير استراتيجي: السلاح الكيميائي حجة كاذبة للعدوان على سوريا

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    قال محللون ومراقبون إن ذريعة "نزع السلاح الكيميائي من سوريا"، التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبرير الهجوم على سوريا بجانب بريطانيا وفرنسا، هي حجة واهية كما أن العدوان الثلاثي يمثل انتهاكا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية وكسر لإرادة المجتمع الدولي أيضا.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © Sputnik . Michael Klimentyev
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    سبوتنيك. وفي هذا السياق قال الخبير الاستراتيجي واللواء السوري المتقاعد، محمد عباس، إن "العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني المشترك على سوريا، أتى بعد عدة تهديدات وخصوصا من الولايات المتحدة من خارج سياق مجلس الأمن الدولي، الذي بات منصة لتلك الدول لتلفيق الأكاذيب والاتهامات المفبركة ضد سوريا حول استخدام الأسلحة الكيميائية، وهم يعلمون أنهم يكذبون وعلى دراية تامة بالأفلام التي يمثلها المسلحون".

    وأضاف عباس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "استخدام سوريا للسلاح الكيميائي في دوما بالغوطة الشرقية هي الحجة التي استخدمتها تلك الدول في عدوانها على سوريا، وبالمنطق عندما يقال أن هناك ضربة كيميائية فلا يمكن إلا أن تتأثر المنطقة المحيطة بالمكان المستهدف بالمواد السامة وبكل تأكيد سيكون هناك مئات القتلى والمصابين في أجزاء واسعة من المنطقة، وهذا الأمر الذي لم يحصل بالاستخدام المزعوم في دوما"، مؤكدا أن "السيناريوهات المفبركة والكاذبة قد أُحيكت كثيرا في الغوطة الشرقية من قبل الجماعات الإرهابية بأمر من مشغليها".

    ضربات التحالف الثلاثي التي طالت مركز البحوث العلمية في برزة، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018
    © Sputnik . Hassan Hashem
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    وأضاف "هناك قاعدة خبيثة قد استخدمها الأمريكيون مع الشعب الفيتنامي سابقا، تقول إن أمريكا تقتلكم و تهدم بيوتكم لأجلكم، وتتكرر اليوم في سوريا"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية أمرت قادات المجموعات المسلحة بفبركة سيناريوهات الكيميائي وقتل المدنيين والأطفال لتتدخل عسكريا وتعتدي على الحكومة الشرعية في دمشق موهمة إياهم أنها تفعل ذلك لأجلهم.

    وتابع "هذا العدوان الذي قامت به الدول الراعية للجماعات الإرهابية قد فشل كما فشلت تلك الجماعات خلال السنين السبع الماضية".

    ولفت عباس إلى أنه "عندما يسقط الدفاع الجوي السوري والروسي أكثر من ثلثي الصواريخ الأمريكية ويدمرها بالكامل فهذا يدل على أن وسائط الدفاع الجوي السوري ما تزال فعالة بشكل كبير جدا، رغم أن الوسائط السورية المستخدمة من النماذج القديمة السوفيتية الصنع، بينما كان نوع الصواريخ الأمريكية والفرنسية والبريطانية المستخدمة في العدوان من الأنواع الذكية بحسب ما يزعمون، لكن وسائط الدفاع الجوي السوري استخدمت بعقول مبدعة تعرف تماما كيف تستخدم ما بحوزتها من أسلحة بعكس الأمريكان الذين يملكون صواريخ ذكية و لكنها في أيد غبية".

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    الكلمات الدلالية:
    دوما, العدوان, فيتنام, كيميائية, الولايات المتحدة الأمريكية, ضربة, أكاذيب, اتهامات, صواريخ, سلاح, الجماعات الإرهابية, العدوان الثلاثي على سوريا, وكالة سبوتنيك, سوريا
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