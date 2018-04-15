خبير استراتيجي: السلاح الكيميائي حجة كاذبة للعدوان على سوريا

وأضاف عباس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "استخدام سوريا للسلاح الكيميائي في دوما بالغوطة الشرقية هي الحجة التي استخدمتها تلك الدول في عدوانها على سوريا، وبالمنطق عندما يقال أن هناك ضربة كيميائية فلا يمكن إلا أن تتأثر المنطقة المحيطة بالمكان المستهدف بالمواد السامة وبكل تأكيد سيكون هناك مئات القتلى والمصابين في أجزاء واسعة من المنطقة، وهذا الأمر الذي لم يحصل بالاستخدام المزعوم في دوما"، مؤكدا أن "السيناريوهات المفبركة والكاذبة قد أُحيكت كثيرا في الغوطة الشرقية من قبل الجماعات الإرهابية بأمر من مشغليها".
وتابع "هذا العدوان الذي قامت به الدول الراعية للجماعات الإرهابية قد فشل كما فشلت تلك الجماعات خلال السنين السبع الماضية".
ولفت عباس إلى أنه "عندما يسقط الدفاع الجوي السوري والروسي أكثر من ثلثي الصواريخ الأمريكية ويدمرها بالكامل فهذا يدل على أن وسائط الدفاع الجوي السوري ما تزال فعالة بشكل كبير جدا، رغم أن الوسائط السورية المستخدمة من النماذج القديمة السوفيتية الصنع، بينما كان نوع الصواريخ الأمريكية والفرنسية والبريطانية المستخدمة في العدوان من الأنواع الذكية بحسب ما يزعمون، لكن وسائط الدفاع الجوي السوري استخدمت بعقول مبدعة تعرف تماما كيف تستخدم ما بحوزتها من أسلحة بعكس الأمريكان الذين يملكون صواريخ ذكية و لكنها في أيد غبية".
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