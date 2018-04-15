جدل واسع بسبب صورة لممثل قطر... شاهد كيف تعامل معه الزعماء

سخر المشرف على مركز الدراسات الشؤون الإعلامية في الديوان الملكي سعود القحطاني، من السفير سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، الذي ظهر منفردا وحيدا.

وكتب القحطاني تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر" قال فيها: "ممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي تنظيم الحمدين الملطخة بدماء الشعوب".

لكن هذه التغريدة أثارت غضب بعض رواد "تويتر" الذين كتب أحدهم قائلا: "هذا ضيف جاء بدعوة رسمية، العربي الحر يحترم ضيفه إذا دخل بيته حتى ولو كان قاتلا لأبيه بينما أنت تسخر وتنتقص من ضيف"، ليرد عليه القحطاني قائلا: "لم أنتقص منه كشخص. شرب قهوتنا وأحسنا ضيافته وأكرمنا وفادته. وعطيناه الثلاث المهربات. وش المطلوب (ما المطلوب) يعني نغصبهم يجلسون جنبه؟".

لم أنتقص منه كشخص. شرب قهوتنا وأحسنا ضيافته وأكرمنا وفادته. وعطيناه الثلاث المهربات.

وش المطلوب يعني نغصبهم يجلسون جنبه؟ — سعود القحطاني (@saudq1978) April 15, 2018

وانطلقت القمة بحضور 16 زعيم دولة ما بين رؤساء وملوك وأمراء وغياب 6 زعماء لأسباب مختلفة من أبرزهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يغيب لأول مرة عن قمة عربية منذ توليه مقاليد الحكم يونيو / حزيران 2013.