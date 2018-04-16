صورة للملك سلمان في القمة العربية تنال إعجاب المغردين

والتقط المصور بندر الجلعود الصورة، يوم أمس الأحد، خلال القمة العربية في الظهران، ونشرها على حسابه في "تويتر"، وقد رافقتها تعليقات إعجاب ومحبة للعاهل السعودي.

والصورة للعاهل السعودي جالس على مقعد، وينظر إلى محيط مكانه نظرة ثاقبة، وخلفه شعار القمة العربية الـ29، وأشعلت الصورة وسائل التواصل الاجتماعي، في السعودية، معتبرين أنها تعبر عن ملك الحزم.

حفظك الله ونصرك لوطنك وشعبك وللامة والعربية والاسلامية #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/PWe2jXnUVI — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) April 15, 2018

​#خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز:

​كبير العرب.. وفخرهم.. وسندهم..

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