اليمن: قتلى وجرحى بهجومين لـ"أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية

قتل وأصيب خمسة عشر يمنيا في هجومين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون ) على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed قيادي بـ"أنصار الله" يكشف حقيقة سيطرة التحالف على سوق الملاحيظ في صعدة

صنعاء — سبوتنيك . أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن مسلحي جماعة "أنصار الله" نفذوا اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع لقوات الرئيس هادي في مناطق الهيجة وسداح والبيضاء في مديرية المصلوب غرب الجوف".

وأشار إلى "أن هجوماً آخر شنه مسلحو أنصار الله مسنوداً بغطاء مدفعي على وادي شواق في مديرية الغيل".

ووفقاً للمصدر "أسفرت المعارك إثر الهجومين عن سقوط 15 قتيلاً وجريحاً وإعطاب آلية".مضيفاً "أن قتلى وجرحى آخرين من قوات الرئيس هادي سقطوا بكمين نفذه مسلحو أنصار الله لآلية عسكرية في مديرية خب والشعف".