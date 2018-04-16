"وجه جديد" ينضم إلى "سيلفيات" ابن سلمان والحريري

بعدما اعتاد رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، على أن يلتقط صور "سيلفي" مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكثر من مناسبة، انضم إليهما في أحدث صورة "وجه جديد".

شارك الحريري عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الإثنين 16 نيسان/ أبريل الجاري، صورة "سيلفي" جديدة تجمعه مع محمد بن سلمان، من القمة العربية، التي أقيمت في مدينة الظهران السعودية، ولكن كان برفقتهما وللمرة الأولى، أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتعتبر هذه هي الصورة "السيلفي" الثالثة، التي يشاركها سعد الحريري مع محمد بن سلمان، بعد أن نشر خلال الأيام القليلة الماضية صورتين "سيلفي" مع ولي العهد السعودي، إذ كان برفقتهما في الصورة الأولى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بينما في الثانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED للمرة الأولى... 4 اعتذارات متتالية عن عدم استضافة القمة العربية

وكان العاهل السعودي، الملك عبد العزيز آل سعود، أعلن في افتتاح القمة العربية، عن تسمية القمة العربية باسم "قمة القدس".

​كما أعلن أن بلاده ستقدم دعما بقيمة 200 مليون دولار للقضية الفلسطينية.

بينما أكد أمير الكويت، في كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية في الظهران، أن "التصعيد في سوريا أدى إلى كارثة إنسانية"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن عجز عن إيجاد حل سياسي للأزمة.

كما ذكر الأمير الكويتي أن "ندين الهجمات الصاروخية المتكررة على المملكة ونشيد بجهود التحالف".

واختتمت القمة العربية أعمالها، مساء أمس الأحد، في مدينة الظهران، شرقي السعودية، بحضور ممثلي 21 دولة، بينهم 16 قائدا وزعيما عربيا، فيما غاب عنها ستة زعماء لأسباب مختلفة بينهم أمير قطر الذي شاركت بلاده بمندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.