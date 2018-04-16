بعد ساعات من تعيينه... شخصية رياضية ترافق الملك سلمان في مناورات "درع الخليج" العسكرية

نشرت واحدة من أكبر صفحات العميد الجماهيرية عبر موقع "تويتر"، صورة للمقيرن وهو بين الحضور برفقة الملك سلمان.

وأحدث تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تغييرات واسعة على مستوى الرياضة السعودية.

وأعلن تركي آل الشيخ يوم أمس الأحد، تكليف نواف المقيرن برئاسة نادي "الاتحاد" في الموسم المقبل، بهدف القضاء على الديون التي حرمت "الاتحاد" من التعاقد مع لاعبين لفترتي انتقالات متتاليتين.

نواف المقيرن ضمن وفد الملك سلمان في ختام تمرين #درع_الخليج_المشترك1 صباح اليوم. pic.twitter.com/gG238o5OZK — ITTI MANIA (@IttiMania) April 16, 2018

وتعد مناورات "درع الخليج 1"، من أضخم المناورات العسكرية فى المنطقة، من حيث عدد القوات والدول المشاركة والتي تصل إلى 25 دولة.

وتهدف المناورات لرفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

ويشارك في المناورات 25 دولة، أبرزها مصر والسعودية والأردن وأفغانستان والإمارات وأمريكا وبريطانيا وباكستان والبحرين والسودان وسلطنة عمان والكويت وماليزيا.