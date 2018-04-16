التحالف العربي يكشف عدد الصواريخ التي أطلقت على السعودية من اليمن

وقال المالكي في تصريحات صحفية: "تم إطلاق 119 صاروخا على السعودية من اليمن. ومعظم منصات إطلاق الصواريخ الباليستية موجودة في صعدة".
وأعلن المالكي تدمير العديد من منصات الصواريخ الباليستية في صعدة و737 موقعا "لميليشيات الحوثي في اليمن".
وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، أن "إيران ما زالت ماضية في تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة".
وأضاف المالكي "الحوثيون حولوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية، وتم رصد طائرة من دون طيار انطلقت من مطار صنعاء".
وأتم المالكي "الحوثيون حاولوا استهداف مطار أبها بطائرة من دون طيار".
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