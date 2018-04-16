بالفيديو... التحالف العربي يعرض قصفه لأهداف عسكرية "إيرانية" في اليمن

وعرض المالكي خلال مؤتمر صحفي، صورا لبقايا الصواريخ التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" على العاصمة الرياض.
عاجل | #التحالف يكشف عن بقايا صواريخ حوثية تم إطلاقها على #الرياض في أبريل. #الإخبارية pic.twitter.com/VXtz5nqNFv— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2018
وأشار المالكي إلى أن قوات التحالف تقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة "للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن".
فيديو | #التحالف يستعرض بعض الأهداف بالداخل اليمني.. تعرف عليها. #الإخبارية #اليمن pic.twitter.com/tOKClybWuz— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2018
وكان المتحدث باسم التحالف، قد أعلن تدمير 737 موقعا لأنصار الله واعتراض الدفاعات الجوية 119 صاروخا باليستيا.
وأدان المالكي استهداف "الحوثيين لمطار أبها بطائرة من دون طيار"، واصفا إياه بـ "عمل إرهابي جبان"، متهما "النظام الإيراني بالتحالف مع الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية".
فيديو | #التحالف يكشف عن بقايا حطام الطائرة بدون طيار التي استهدفت #مطار_أبها ومدينة #جازان.. تعرف عليها. #الإخبارية pic.twitter.com/zLnxHmPrfc— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2018
وأعلن المالكي عن السيطرة على مدينة ميدي اليمنية ورفع العلم اليمني فيها، مشيرا إلى أن القوات "تتقدم في كافة جبهات نهم وتحريرها لأربع مديريات"، كما أن القوات تبعد حوالي 70 كيلومترا عن مدينة الحديدة غربي اليمن.
عاجل | #التحالف يعرض صورا لاستهداف مستودعات أسلحة ومخازن صواريخ للحوثيين. #الإخبارية pic.twitter.com/jzj7W0b6pU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2018
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