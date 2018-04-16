بالفيديو... التحالف العربي يعرض قصفه لأهداف عسكرية "إيرانية" في اليمن

عرض المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية لـ"دعم الشرعية" في اليمن، العقيد تركي المالكي، صورا ومقاطع فيديو لاستهداف مستودعات أسلحة "تابعة لإيران" في اليمن، حسب قوله.

وعرض المالكي خلال مؤتمر صحفي، صورا لبقايا الصواريخ التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" على العاصمة الرياض.

وأشار المالكي إلى أن قوات التحالف تقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة "للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن".

وكان المتحدث باسم التحالف، قد أعلن تدمير 737 موقعا لأنصار الله واعتراض الدفاعات الجوية 119 صاروخا باليستيا.

وأدان المالكي استهداف "الحوثيين لمطار أبها بطائرة من دون طيار"، واصفا إياه بـ "عمل إرهابي جبان"، متهما "النظام الإيراني بالتحالف مع الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية".

وأعلن المالكي عن السيطرة على مدينة ميدي اليمنية ورفع العلم اليمني فيها، مشيرا إلى أن القوات "تتقدم في كافة جبهات نهم وتحريرها لأربع مديريات"، كما أن القوات تبعد حوالي 70 كيلومترا عن مدينة الحديدة غربي اليمن.